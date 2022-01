Covid-19 la Constanta: 1267 de noi cazuri de infectare; incidenta in municipiu peste 21 la mie!

In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 19.668 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS - CoV - 2 (COVID - 19), cu 10.500 mai putin decat in ziua anterioara. 1.870 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienti reinfectati, testati pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. In Constanta au fost inregistrate 1267 de noi cazuri de infectare. Incidenta in judet este de 14,40. Incidenta in municipiul Constanta este de 21,92.Situatia la ConstantaIn ... citeste toata stirea