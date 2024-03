Credinciosii romano-catolici sarbatoresc Pastele

Biserica Romano-Catolica celebreaza Invierea Domnului duminica, 31 martie 2024.In 2024, credinciosii romano-catolici au inceput Postul Mare la 14 februarie, iar credinciosii greco-catolici la 18 martie, astfel ca sarbatoarea Invierii are loc dupa ritul roman sau latin pe 31 martie, iar dupa ritul bizantin pe 5 mai.In duminica Pastelui, sarbatorit dupa calendarul Bisericii Catolice, Papa Francisc va rosti, in Piata Sfantul Petru, de la Vatican, in fata a mii de credinciosi, in zeci de limbi, ... citește toată știrea