Cresc amenzile pentru lipsa rovinietei

Presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordonanta Guvernului 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania (rovinieta). Actul normativ prevede actualizarea cuantumului amenzilor contraventionale pentru lipsa rovinietei.Legea intra in vigoare in 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial.pentru autoturisme amenda este de minim 275 de lei si de maximum 550 de lei ... citeste toata stirea