Crima la Constanta! Un barbat si-a omorat in bataie sotia in varsta de 79 de ani

Crima teribila la Constanta. Un barbat si-a omorat sotia in varsta de 79 de ani in bataie. Totul s-a petrecut in dimineata zilei de 23 august 2022, in jurul orelor 4-5 in locuinta familiei din mun. Constanta, cand, in cursul unui conflict conjugal, inculpatul a ucis-o pe sotia sa, M.S., in varsta de 79 de ani, pe care a sugrumat-o si a lovit-o in mod repetat cu pumnul in figura, astfel ca i-a provocat leziuni grave craniene si cervicale incompatibile cu viata. Potrivit informatiilor noastre, ... citeste toata stirea