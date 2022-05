Cristian Busoi: Romania are o imagine foarte buna in Congresul SUA

Romania are o imagine foarte buna in Congresul SUA. Vom continua sa lucram impreuna la consolidarea parteneriatul dintre SUA - Romania si UE, afirma europarlamentarul PNL Cristian Busoi dupa o vizita in Statele Unite, in calitate de presedinte al Comisiei pentru Industrie, Cercetare si Energie din Parlamentul European.Cristian Busoi"In calitate de presedinte al Comisiei pentru Industrie, Cercetare si Energie din Parlamentul European am fost saptamana aceasta intr-o misiune diplomatica la ... citeste toata stirea