Cristian Pistol: Avem in vedere modernizarea Transfagarasanului, se va putea circula o perioada mai lunga de timp in fiecare an

Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere are in vedere modernizarea Transfagarasanului, ceea ce va face posibila circulatia pentru o perioada mai lunga de timp in fiecare an, pe acest drum, a notat, pe pagina de Facebook a CNAIR, directorul general Cristian Pistol."In momentul de fata avem in vedere modernizarea Transfagarasanului, ceea ce va face posibila circulatia pentru o perioada mai lunga de timp anual, pe acest drum. Proiectul de modernizare va deveni astfel un ... citește toată știrea