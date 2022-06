Cristian Radu traieste intr-o vila luxoasa, pe malul lacului Siutghiol, din salariul de bugetar. Video

Radu Cristian, primarul din Mangalia, este unul dintre cei mai potenti financiari alesi locali din judetul Constanta. Are o avere considerabila, care-l aduce pe Radu pe lista baronilor din Romania care sunt de neclintit si care stapanesc zone cu potential turistic imens. Cum si-a construit averea, in cei 10 ani de cand a ajuns in slujba Mangaliei, nu este treaba noastra sa investigam, ci a organelor abilitate. Va aratam, insa, cum arata una dintre proprietatile lui Radu, situata pe malul ... citeste toata stirea