Joi, 6 iulie 2023, a avut loc, la Palatul Cotroceni, sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Esarii, condusa de catre Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis.Primul subiect discutat in cadrul CSAT a vizat obiectivele Romaniei la Summitul NATO, care se va desfasura la Vilnius, in perioada 11-12 iulie 2023. Reuniunea urmareste reconfirmarea unitatii si solidaritatii aliate si, totodata, va analiza progresele inregistrate in punerea in aplicare a deciziilor Summitului NATO din 2022, de la Madrid, ... citeste toata stirea