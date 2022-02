Cseke Attila: Opt noi crese, aprobate prin programul national lansat de Ministerul Dezvoltarii

Opt noi constructii de crese au fost aprobate prin programul national in domeniu lansat anul trecut de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, a anuntat, luni, ministrul Cseke Attila, care a precizat ca numarul total al proiectelor aprobate a crescut la 60, scrie Agerpres.Cseke AttilaNoile proiecte vizeaza construirea de crese mici, cu o capacitate de 40 de anteprescolari, la Constanta (2), Sebes si Carei si de dimensiuni medii in Timisoara si Piatra Neamt. In Bacau si ... citeste toata stirea