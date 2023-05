CT BUSanunta publicul calator ca, in perioada 19-21.05.2023, liniile 42, 44, 48, 51 si 101 circula in program prelungit, pana la ora 23:30 (ultima plecare din statiile Poarta 2, Poarta 1 si Portul Tomis).Pe 21.05.2023, in intervalul 09:00 - 13:00, autobuzele liniei 42 nu vor mai ajunge in Portul turistic Tomis (statia Portul ... citeste toata stirea