CT BUS Constanta: se pot depune cererile pentru permisele de calatorie gratuite

CT BUSanunta publicul calator ca in perioada 26.09.2022 - 18.11.2022 se pot depune cererile pentru permisele de calatorie gratuite valabile pentru anul 2023.Categoriile de beneficiari pentru care Primaria Municipiului Constanta acorda facilitati la transportul public de calatori sunt urmatoarele:1. Persoanele in varsta de peste 70 de ani, indiferent de venituri;2. Pensionari cu pensii pana la 2.310 lei (inclusiv);3. Persoane in varsta de peste 60 de ani, care nu realizeaza venituri; ... citeste toata stirea