CT BUS vrea sa demoleze halele in care se reparau tramvaiele

La 15 ani de la masacrarea transportului electric din Constanta, halele in care se reparau tramvaiele vor fi demolate. In anul 1984, a avut loc inaugurarea transportului in comun cu tramvaiul in orasul Constanta. Prima linie a fost 100, fiind deservita de 10 tramvaie. Tot in anul 1984 au fost infiintate liniile 101 si 101B, iar dupa finalizarea lucrarilor la linia 101, a fost construit si Depoul de Tramvaie de la capatul strazii Industriei, cu halele de reparatii si intretinere. Intre 2004 si ... citeste toata stirea