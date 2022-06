Cu ce se mai ocupa ONG-urile din Romania: Perchezitii la seful unei astfel de organizatii

Un barbat de 41 de ani din municipiul Bacau este acuzat de delapidare dupa ce ar fi incasat mai multe sume de bani, in numele unei organizatii neguvernamentale, pe care nu le-a inregistrat in contabilitate.Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au efectuat trei perchezitii domiciliare in acest dosar, in urma carora barbatul a fost condus la audieri."O perchezitie a fost efectuata la sediul unei asociatii si doua la imobilele folosite de presedintele asociatiei, ... citeste toata stirea