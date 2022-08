Culmea tupeului! S-a dus la Politie sa-si preschimbe permisul de conducere care era fals

Laurentiu Cismaru a fost condamnat la 7 luni de inchisoare, cu suspendare, pentru savarsirea infractiunilor de uz de fals si fals in declaratii. Sentinta a fost data de Judecatoria Constanta, pe 8 august si nu este definitiva. Barbatul este acuzat ca s-a prezentat la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Constanta si a declarat in fata functionarilor institutiei, contrar adevarului, ca a obtinut in mod legal permisul de conducere, aparent eliberat ... citeste toata stirea