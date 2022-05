Cum a ajuns Mamaia sa sfideze mari orase ale lumii cu super-taxa de parcare, Mai scump ca la Viena sau Las Vegas

Tariful stabilit de Primaria Constanta - 4 lei/ora- pentru locurile de parcare publice din statiunea Mamaia, in perioada estivala, a starnit multe nemultumiri. "Adevarul" a comparat preturile la parcare in Mamaia cu cele din mari orase de pe glob. Conform Primariei Constanta, statiunea Mamaia are in jur de 7.000 de locuri de parcare publice cu taxa. Iar in perioada estivala, cuprinsa intre 1 mai si 15 septembrie, parcarea se va plati non-stop, fara vreo reducere pentru zilele de week-end, asa ... citeste toata stirea