Cum a fost descoperit tezaurul de la Tomis: divinitati greco-romane si zeitati orientale au fost ingropate laolalta pentru a fi salvate de invadatori

In urma cu 60 de ani, in cetatea Tomis au fost descoperite piesele care formeaza in prezent inestimabilul tezaur de la Tomis. Monumentele reprezinta divinitati clasice din perioada greco-romana, precum si zeitati orientale si locale. Data de 1 aprilie 1962 a fost una norocoasa. Primul secretar Vasile Valcu l-a sunat pe Vasile Canarache si l-a anuntat ca pe terenul Garii Vechi *s-a gasit un cap de statuie*. Ajunsi la fata locului, au ramas muti de uimire cand au vazut ca din pamant iesea capul ... citeste toata stirea