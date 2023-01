Cum a fost sarbatorita Boboteaza la Medgidia

Ca in fiecare an, de ziua Botezului Domnului, conform traditiei crestine in biserici se oficiaza slujba de sfintire a Aghiazmei Mari, iar in localitatile de langa ape, preotii arunca sfanta cruce in apa, pentru a fi adusa la mal de tineri curajosi. Datina spune ca cel care va ajunge primul la cruce si va iesi cu ea din apa va fi sanatos tot anul si binecuvantat.Si la Medgidia ritualul crestin-ortodox a fost respectat cu desavarsire. Primaria Municipiului Medgidia in colaborare cu Protoieria ... citeste toata stirea