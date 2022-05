Cum a primit IPS Teodosie ordinul "Steaua Romaniei". Secretul cartilor-fantoma este in mana lui Ion Iliescu

In 2002, IPS Teodosie a fost decorat cu ordinul national "Steaua Romaniei" in grad de cavaler, pentru "crearea unor opere semnificative", la propunerea Ministerului Culturii, doar ca aceste carti sunt de negasit. Mai mult, institutia sustine ca in arhive nu exista nimic legat de o asemenea propunere, iar Administratia Prezidentiala actuala spune ca Teodosie a fost decorat la propunerea exclusiva a lui Ion Iliescu Parchetul de pe langa Curtea de Apel Constanta anunta ca s-a inceput urmarirea ... citeste toata stirea