Cum explica ministrul transporturilor, PSD, numirile a doi PSD-isti fara experienta in conducerea Administratiei Porturilor Maritime Constanta VIDEO

Consiliul de Administratie al Companiei Nationale Administratia Porturilor Maritime Constanta are, din februarie, doi noi membri provizorii: pe Suryan Omar Dede si pe Gheorghe Naceades. Primul este fiul consilierului local PSD Dede Perodin, iar al doilea jurist al PSD Constanta. Sorin Grindeanu a incercat sa explice, marti, numirile celor doi si a spus ca, de acum inainte, "toti vor trebui sa fie buni in ceea ce fac, nu rapizi in a transmite CV-uri".Ce ii recomanda pe cei doi sa ocupe posturi ... citeste toata stirea