Cum s-a incheiat 2022 in imobiliare si primele date pe 2023

Anul imobiliar 2022 s-a incheiat cu un numar total de 175.387 de unitati individuale tranzactionate (cf. ANCPI), cu 4% mai putine comparativ cu anul 2021, care a fost considerat un an record. In 2021 s-au inregistrat cu 49% mai multe tranzactii ca in 2020 si cu 61% mai multe fata de anul 2019.Luna decembrie, in general una lenta, prin prisma sezonalitatii, s-a incheiat cu 14.848 de unitati individuale tranzactionate, conform ANCPI, unele dintre tranzactii posibil incheiate mai rapid, in ... citeste toata stirea