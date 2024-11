Cum se circula duminica dimineata pe principalele drumuri din tara

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in dimineata zilei de 17 noiembrie se circula in conditii de ceata pe multe artere rutiere din judetele Arad, Bihor, Caras-Severin, Calarasi, Cluj, Dolj, Galati, Gorj, Maramures, Mehedinti, Olt, Sibiu, Teleorman si Timis, vizibilitatea in trafic fiind redusa sub 200 metri, izolat sub 50 de metri.Din cauza temperaturilor negative din anumite zone, se poate forma pe alocuri polei.Pe arterele rutiere principale, ... citește toată știrea