Cum se circula joi dimineata pe principalele drumuri din tara

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe arterele rutiere principale, respectiv autostrazile A 1 Bucuresti-Pitesti, A 2 Bucuresti-Constanta, A 3 Bucuresti-Brasov, precum si DN 1 Ploiesti-Brasov si DN 7 Ramnicu Valcea-Sibiu, circulatia rutiera se desfasoara pe un carosabil in general uscat, cu vizibilitate buna si valori de trafic normale, in crestere insa pe A 1 Bucuresti-Pitesti, la intrarea in capitala si pe DN 7 Ramnicu Valcea-Sibiu.Astazi, 09.05. ... citește toată știrea