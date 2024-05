Cum se circula joi dimineata pe principalele drumuri din tara

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe arterele rutiere principale, respectiv autostrada A1 Bucuresti-Pitesti, A2 Bucuresti-Constanta, A3 Bucuresti-Brasov, DN 1 Ploiesti-Brasov si DN 7 Pitesti-Sibiu, se circula pe un carosabil partial umed, cu vizibilitate buna si valori de trafic normale.Se circula in conditii de aglomeratie pe Centura Capitalei, in zona loc. Chiajna, Domnesti, Bragadiru si Pantelimon, dar si pe sensul de intrare in Capitala al ... citește toată știrea