Cum se circula luni dimineata pe principalele drumuri din tara

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca luni dimineata, nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita ca urmare a vreunui eveniment rutier sau a conditiilor meteo nefavorabile.La nivel national se circula pe un carosabil uscat, cu vizibilitate buna si valori de trafic normale.Este semnalata ceata, care scade vizibilitatea in trafic sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, pe mai multe artere rutiere din