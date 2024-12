Cum se circula marti dimineata pe principalele drumuri din tara

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in dimineata zilei de marti, 3 decembrie, se circula in conditii de ceata pe multe artere rutiere din judetul Hunedoara, vizibilitatea in trafic fiind redusa sub 200 metri, izolat la sub 50 de metri, fara a fi semnalate incidente care sa impuna restrictii de circulatie pe drumurile nationale sau autostrazi.Pe arterele rutiere principale, respectiv autostrazile A1 Bucuresti - ... citește toată știrea