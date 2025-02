Cum se circula marti dimineata pe principalele drumuri din tara

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in dimineata zilei de marti, 18 februarie, nu sunt inregistrate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza conditiilor meteorologice.Pe autostrada A 1 Bucuresti - Pitesti, pe sensul de mers catre Bucuresti, la kilometrul 84, in zona localitatii Teiu, judetul Arges, un ansamblu auto a pierdut controlul directiei si a intrat in coliziune cu parapetul median, pe care l-a proiectat pe sensul opus ... citește toată știrea