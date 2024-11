Cum se circula miercuri dimineata pe principalele drumuri din tara

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la miercuri dimineata (13 noiembrie), nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita ca urmare a producerii vreunui eveniment rutier.Se circula in conditii de ceata pe multe artere rutiere din judetele Arges, Bacau, Botosani, Caras-Severin, Cluj, Dambovita, Iasi, Neamt, Olt, Salaj, Valcea si Vrancea, vizibilitatea in trafic fiind redusa sub 200 metri, izolat la sub 50 de metri.In Capitala ... citește toată știrea