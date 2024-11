Cum se circula miercuri dimineata pe principalele drumuri din tara

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in perioada 25-29 noiembrie 2024, este restrictionata circulatia rutiera pe DEx 12 Craiova - Pitesti, pe tronsonul kilometric 74+700 metri - 88+500 metri, intre nodul rutier Negreni si nodul rutier Colonesti, judetul Olt, in vederea executarii lucrarilor necesare pentru asigurarea continuitatii cu tronsonul 4. Traficul rutier desfasoara deviat pe DN 65.In dimineata zilei de miercuri, 27 noiembrie, se circula in ... citește toată știrea