Cum se circula sambata dimineata pe principalele drumuri din tara

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, nu sunt sesizate evenimente rutiere care sa impuna oprirea circulatiei pe autostrazi sau pe drumuri nationale.Pe DN 7C Curtea de Arges - Sibiu, in zona localitatii Arefu, judetul Arges, pe tronsonul kilometric 86 si 87 au avut loc doua alunecari de teren in cursul zilei de ieri, insa a fost intre timp degajata suprafata de rulare, traficul fiind reluat normal.Circulatia rutiera este in continuare ... citeste toata stirea