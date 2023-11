Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, sambata dimineata, nu sunt autostrazi sau drumuri nationale cu circulatia restrictionata ca urmare a conditiilor meteorologice sau din cauza vreunui eveniment rutier.La nivel national, in majoritatea zonelor se circula in conditii de ploaie, pe un carosabil umed, insa cu temperaturi pozitive in general, fara probleme de formare a poleiului.In zonele inalte de munte, precipitatiile sunt mixte, pe alocuri ... citeste toata stirea