Cum se circula vineri dimineata pe principalele drumuri din tara

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romaneinformeaza ca, din cauza cresterii debitul raului Suceava, terasamentul podului provizoriu creat peste DN 2H s-a surpat, in localitatea Milisauti, judetul Suceava. Circulatia rutiera este deviata pe rute ocolitoare.Ceata reduce vizibilitatea la sub 200 metri, izolat la sub 50 metri, pe raza judetelor Neamt si ... citește toată știrea