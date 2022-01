Cum se fraudau concursurile de angajare la ARSVOM

Sefa Serviciului economic din cadrul Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare (A.R.S.V.O.M.), Carmen Anghel, a fost trimisa in judecata de procurorii DNA. Ea ar fi dat unei persoane subiectele la un concurs pentru ocuparea functiei de contabil dar si rezolvarile.DNA anunta, miercuri, trimiterea in judecata, in stare de libertate, a lui ANGHEL CARMEN-NINA, la data faptei si in prezent sef serviciu economic in cadrul Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare (A.R.S.V.O.M. ... citeste toata stirea