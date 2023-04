CT BUS anunta ca, in perioada 29 aprilie - 01 mai, toate liniile vor circula conform programului de weekend (05:45 - 23:00).In plus, pe perioada minivacantei de 1 Mai, va fi reintrodusa linia City TOUR. Autobuzele liniei estivale vor circula in intervalul orar 10:00 - 18:00, cu o frecventa de 30 de minute (ora 18:00 - ultima cursa, cu plecare din Gara CFR).-------------Totodata, incepand cu 29 aprilie, linia 100 va fi inlocuita de linia 100M, pe traseul Gara CFR - Tabara Turist (statiunea ... citeste toata stirea