Cursele aeriene continua pe Aeroportul International Mihail Kogalniceanu. "Daca vin dispozitii, ne conformam"

La Aeroportul International Mihail Kogalceanu, traficul se desfasoara in siguranta, in continuare, conform programului stabilit. Aeroportul nu are joi, 24 februarie 2022, curse regulate comerciale, fiind desfasurate zboruri necomerciale, inclusiv militare. De pe Aeroportul International Mihail Kogalniceanu, situat la 20 kilometri de Constanta, folosit de trupele NATO cantonate la baza militara alaturata aeroportului, nu sunt efectuate joi, 24 februarie 2022, curse regulate in regim comercial. ... citeste toata stirea