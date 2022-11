Cutremur puternic de 5,4 pe scara Richter, produs in Romania, in aceasta dimineata

Un cutremur puternic s-a produs in cursul zilei de joi, 3 noiembrie, in Romania.Seismul a fost anuntat, initial, ca avand 5,5 grade pe scara Richter, dar apoi a fost revizuit la 5,2, iar la o a doua revizuire s-a anuntat ca a avut 5,3 grade.Magnitudinea cutremurului produs joi dimineata, la ora locala 6:50, in judetul Buzau, a fost revizuita din nou, a treia oara, de la 5,2 la 5,4, potrivit datelor publicate pesite-ul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica ... citeste toata stirea