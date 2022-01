CUTREMURATOR! Un ELEV din NAVODARI s-a SINUCIS, din cauza NOTELOR MICI!

Alerta in Navodari! Miercuri, 12 ianuarie, un tanar de 15 ani, a fost gasit fara suflare sub podul de la Navodari. Din informatiile noastre, tanarul s-a spanzurat.A fost gasit de un cetatean, marti, 11 ianuarie. la 10.30, sub podul feroviar de la Navodari. Era elev la Scoala Gimnaziala Tudor Arghezi din Navodari, in clasa a VIII-a. Reprezentantii unitatii de invatamant sunt socati. Deocamdata nu se cunosc motivele care au condus la gestul necugetat.Elevul provine dintr-o familie foarte buna, ... citeste toata stirea