D.I.I.C.O.T. Constanta: Barbat arestat pentru trafic international de droguri de risc

Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Constanta, au documentatjoi, 28 martie 2024, activitatea infractionala a unui barbat cercetat sub aspectul savarsirii infractiunii de trafic international de droguri de risc.Din materialul probator administrat in cauza a reiesit ca, in luna martie 2024, barbatul cercetat ar fi introdus in tara din Spania, prin intermediul unei firmei de curierat, un colet ce ... citește toată știrea