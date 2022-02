Dacian Ciolos si-a anuntat demisia din functia de presedinte al USR. "Partidul si-a pierdut zvacul"

Dacian Ciolos si-a anuntat oficial demisia din functia de presedinte al USR."Mi-am anuntat astazi colegii ca am decis sa demisionez din functia de presedinte al USR, dupa ce Biroul National a respins planul de revitalizare pe care l-am prezentat si pentru care am cerut aprobare. (...) Atata vreme cat nu am avut in Biroul National sustinere pentru acest plan am considerat firesc si de bun simt sa imi prezint demisia, pentru ca sensul pentru care am candidat la presedintia partidului a fost sa ... citeste toata stirea