Dancila: Daca Scutea vrea sa audieze pe cineva pentru 10 august, sa il intrebe pe premierul interimar

Viorica Dancila reactioneaza la declaratiile procurorului general Gabriela Scutea cu privire la o posibila audiere a fostului premier in dosarul 10 August. Dancila afirma ca era in concediu la acel moment, iar premier interimar era Paul Stanescu.Viorica Dancila"In primul rand, pe 10 august eram in concediu de odihna si premier interimar era domnul Paul Stanescu. Daca nu se instrumenteaza din punct de vedere politic, ci pentru aflarea adevarului, doamna procuror general ar trebui sa-l cheme ... citeste toata stirea