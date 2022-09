Daniel Florea demisioneaza din PSD

Deputatul Daniel Florea, fost primar al Sectorului 5, si-a anuntat demisia din PSD, mentionand ca pe viitor isi va desfasura activitatea in calitate de parlamentar neafiliat.Daniel Florea"Astazi am demisionat din Partidul Social Democrat. Este o decizie asumata, gandita indelung si in deplina conformitate cu principiile mele personale, profesionale si politice. Nu plec la alt partid. Nu candidez si nu am avut niciodata intentia de a candida la alegerile locale partiale pentru functia de ... citeste toata stirea