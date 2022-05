Daniela Crudu a facut spectacol intr-o parcare din Mamaia! Video

Daniela Crudu a facut pectacol intr-o parcare din Mamaia, unde deja incepuse petrecerea de 1 Mai.De gat cu varul ei, Franco, pe care-l lauda din plin, a venit Daniela Crudu la mare, pentru a petrece zile si nopti de vis. "Vezi ce Fat-Frumos am, zici ca-i Maluma", si-a ridicat Cruduta in slavi "frumuselul". Apoi si-a descris costumatia, una mulata care a bagat ispita in masculii de pe strada.Mi-am luat Gucci, dupa cum se vede...Gucciiii", a strigat, in gura mare, Daniela.Daniela Crudu: "Sunt ... citeste toata stirea