De astazi, 15.07.2023, linia turistica CiTy TOUR isi reia activitatea in intervalul orar zilnic - 09:00-22:00.Traseul va fi deservit de 6 autobuze etajate.Va reamintim ca autobuzele au o frecventa de 30 de minute. Costul unei calatorii este de 6 lei, iar un bilet "hop-on / hop off" costa 10 lei. Biletele se pot achizitiona in mijlocul de transport sau prin aplicatia 24Pay.Circuitul CITY TOUR cuprinde peste 100 de obiective turistice importante din orasul Constanta si din statiunea Mamaia, ... citeste toata stirea