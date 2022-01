De ce a ignorat Teodosie carantina. Ce spune legea, ce fac autoritatile, ce invoca Arhiepiscopia Tomisului

Legislatia din Romania prevede clar: calatorii primesc decizie de carantinare pe loc, la intoarcerea in tara din strainatate - daca nu sunt vaccinati, daca nu au trecut prin boala Covid-19 si daca nu au test PCR efectuat recent anterior sosirii in tara. Arhiepiscopia Tomisului sustine insa ca IPS Teodosie a aflat abia dupa amendare ca trebuia sa stea in carantina. Conform legii, orice calator care vine din strainatate trece prin filtrul autoritatilor cand intra in Romania.Daca nu este vaccinat ... citeste toata stirea