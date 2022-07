De ce evita turistii sa mearga in Mamaia. Sudul litoralului revine in preferinte

Statiunile din sudul litoralului atrag un numar tot mai mare de turisti, in timp ce Mamaia a inceput sa fie evitata de multi vizitatori. O analiza comparativa a evolutiei rezervarilor in statiunile autohtone de la Marea Neagra realizata de cei de la litoralulromanesc.ro, cel mai mare touroperator pe acest segment de vacante, arata ca cea mai mare crestere a volumului (numar de turisti) in 2022 fata de perioada de dinaintea pandemiei se inregistreaza in unitatile de cazare din zona Neptun-Olimp. ... citeste toata stirea