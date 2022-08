De ce nu pot circula trenurile in Romania cu mai mult de 160 km/h. A explicat Asociatia Pro Infrastructura

Asociatia Pro Infrastructura ii raspunde ministrului Sorin Grindeanu care a anuntat achizitia a 20 de trenuri electrice, in valoare de 180 de milioane de euro. Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat in urma cu cateva zile o noua licitatie pentru 20 de trenuri electrice de lung parcurs. "Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF) a transmis astazi, spre publicare in SICAP, anuntul de participare pentru acest contract finantat prin PNRR. Cele 20 de trenuri electrice vor asigura ... citeste toata stirea