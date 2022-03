De ce se aflau doi scafandri militari in elicopterul IAR 330-Puma care s-a prabusit cautand MiG-ul disparut. MApN a aflat tarziu de ei

Opt militari au murit in seara zilei de miercuri, 2 martie, in urma prabusirii unui avion MiG-21 LanceR si unui elicopter IAR 330 Puma. Un avion MiG 21 LanceR s-a prabusit in zona Cogealac, judetul Constanta, in seara de miercuri, 2 martie 2022, in jurul orei 20.00. Elicopterul IAR 330-Puma, trimis in cautarea lui, s-a prabusit si el, la mica distanta, la Gura Dobrogei, la 11 kilometri de Aeroportul Mihail Kogalniceanu. Cei sapte militari aflati la bordul elicopterului si pilotul MiG-ului au ... citeste toata stirea