De ce sprijina 4 barbati un stalp? Politistii din Constanta au aflat dupa o razie de amploare

In cursul zilei de ieri, in intervalul orar 18.00-00.00, politisti din cadrul Politiei municipiului Constanta au desfasurat actiuni pentru mentinerea unui climat optim de ordine si siguranta publica, prevenirea si combaterea faptelor ilegale, precum si a principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, dar si pentru prevenirea si limitarea raspandirii COVID-19.La actiunea desfasurata in municipiul Constanta si localitatile limitrofe au participat peste 130 de politisti de ordine publica, ... citeste toata stirea