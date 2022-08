De la 1 septembrie, "Litoralul pentru toti" cu 70 de lei pe noapte!

In perioada 1 septembrie -15 octombrie, are loc editia cu numarul 41 a programului social "Litoralul pentru toti", perioada in care turistii se pot caza in hotelurile din statiunile autohtone de la Marea Neagra cu tarife ce pornesc de la 70 lei pe noapte."Litoralul pentru toti" este un program destinat turistilor care doresc sa-si petreaca sejurul la mare in extrasezon, atunci cand statiunile si plaja sunt mai libere, dar totusi incalzite de soare, si presupune reduceri semnificative la ... citeste toata stirea