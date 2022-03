De la o betie in bar, la 8 ani de inchisoare!

Daniel Parleala, din Tulcea, a fost trimis in judecata pentru savarsirea infractiunii de tentativa de omor. Acesta este acuzat ca i-a aplicat o lovitura, cu ciobul unei sticle, victimei, in zona gatului, punandu-i acestuia viata in pericol. Cei doi erau sub influenta alcoolului.Magistratii din cadrul Tribunalului Tulcea au decis condamnarea acestuia la 8 ani de inchisoare, prin sentinta din 17 noiembrie 2021. Sentinta nu este definitiva, urmand a se judeca apelul.Cum s-a petrecut ... citeste toata stirea