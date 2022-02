De Paste am putea scapa de restrictii!

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca masurile de relaxare se vor lua pe etape, pentru a vedea ce impact au. Ministrul a mentionat sarbatorile de Paste cu relaxari, dar a vorbit si despre ceea ce ne asteapta din toamna. Intrebat, luni, in ce vor consta restrictiile, Rafila a spus ca o prima masura va fi probabil renuntarea la masti in exterior, mai putin in spatiile extrem de aglomerate. Relaxarile trebuie sa permita reintoarcerea la o activitate economica si sociala normala si ... citeste toata stirea